Jolina Mennen: Ehe-Aus! Ist das der Trennungsgrund?

Auf Instagram teilt Jolina Mennen ein Foto ihres Hochzeitstages. Darauf wirken sie und ihr Mann Florian glücklich und gelöst. Doch die Worte, die sie zu dem Foto schreibt, ziehen den Fans den Boden unter den Füßen weg. Denn sie bestätigt, dass ihre Ehe zerbrochen ist.

"An erster Stelle möchte ich Danke sagen. Ich bin dankbar für all die schönen Momente die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte, und dazu gehören auch die herausfordernden Zeiten in denen wir gemeinsam über uns hinaus gewachsen sind. Aber am meisten bin ich dankbar dafür, dass wir in einander unseren jeweils größten Cheerleader gefunden haben. Daran wird sich nichts ändern", beginnt sie.

Dann folgt die traurige Gewissheit. "Denn auch wenn wir es uns anders gewünscht haben, haben Florian und ich uns getrennt. Ich weiß nicht wie man sowas hier öffentlich "richtig" macht, aber was ich euch sagen kann ist, dass es Florian und mir gut geht. Es gibt keinerlei böses Blut, im Gegenteil.. nichts und niemand wird jemals zwischen uns kommen, denn auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir in Freundschaft eine Einheit", erklärt sie weiter.