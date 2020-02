Vor über 20 Jahren hielt Heimwerker-König Tim Taylor seine Familie in „Hör mal, wer da hämmert“ ordentlich auf Trab. Ein Platz in Hollywood war Darsteller Tim Allan sicher, doch was macht eigentlich der Rest der lustigen Schauspieler-Crew heute?

Jonathan Taylor Thomas alias Randy Taylor heute

Ausgeklügelte Streiche waren schon in den 90er Jahren die Spezialität vom kleinen „Randy“ Taylor. Auch nach den Dreharbeiten zu „Hör mal, wer da hämmert“ bewies der Darsteller seinen Grips. So studierte Jonathan Taylor Thomas Geschichte und Philosophie an der Eliteuniversität Harvard sowie an der Columbia Universität in New York. Doch trotz seiner beeindruckenden Ausbildung kehrte er der Schauspielerei niemals vollständig den Rücken zu. So konnten sich seine Fans immer wieder über Gastauftritte in „Ally McBeal“, „Smallville“ oder auch „Last Man Standing“ an der Seite seines ehemaligen Serienvaters Tim Allen freuen.