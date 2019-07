Mit jugendlichen 17 Jahren gelang Andrea Elson als Serientochter Lynn Tanner in der US-Sitcom „ALF“ der internationale Durchbruch. Heute hat die Schauspielerin ihre Karriere an den Nagel gehängt und meditiert lieber in ihrer Freizeit.

In folgt auf den großen Durchbruch oft der tiefe Absturz, doch die US-amerikanische Schauspielerin Andrea Elson ist eine wahre Ausnahme. Mit gerade einmal 17 Jahren ergatterte die Newcomerin als Lynn Tanner in der Serie „ALF“ (1986-1990) die Rolle ihres Lebens und wurde über Nacht zum internationalen Serienstar der 80er Jahre. Doch statt Partyexzesse und Drogenskandale, wie sie ihrem "ALF"-Schauspielkollegen Max Wright vorgeworfen wurden, entdeckte das Jungtalent nach Karriereende die Kunst des Yogas für sich. Heute beschreibt sich die Ausnahme-Schauspielerin auf ihrem Twitter Account als „Ehefrau, Mutter und weltreisende Yoga-Lehrerin“. Eins ist klar: Andrea Elson hat ihre innere Mitte längst gefunden.

Andrea Elson: Lynn Tanner und der Außerirdische

Der Durchbruch gelang der damals 17-jährigen Andrea Elson als Serientochter Lynn Tanner in der erfolgreichen US-Sitcom „ “. In der Serie beherbergten die Tanners den Außerirdischen ALF, der mit einem Raumschiff in der Garage der Familie bruchlandet. Nach 102 Folgen war Schluss, denn die Produktion wurde endgültig eingestellt. Für die erst 21 Jahre alte Andrea Elson zu früh für ein Karriereende. Es folgten Gastrollen in verschiedenen Serien-Produktionen wie unter anderem „Parker Lewis“ und „ “, doch an ihren Serienerfolg mit „ALF“ konnte das Jungtalent nicht mehr anknüpfen. Für die Serie „Der Mann an sich…“ stand die noch junge Schauspielerin 1997 ein letztes Mal vor der Kamera.

ALF-Serienstar Andrea Elson wird zu Annie Hopper

Dank Lynn Tanner gelang Andrea Elson nicht nur der internationale Durchbruch, sondern sie traf auch ihre große Liebe. So verliebte sich die Schauspielerin am Filmset von „ALF“ in den Produktionsassistenten Scott Hopper, den sie 1993 heiratete. Andrea nennt sich mittlerweile Annie und hat den Nachnamen ihres Mannes angenommen. Heute lebt die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Ehemann, zwei Kindern und einem Hund im sonnigen Kalifornien. Und noch immer scheint sie , so richtet Andrea zum Jubiläum ein Hochzeitsfoto an ihren Mann mit den Worten: „22 Jahre und wir zählen noch immer.“

Das Ende ihrer Schauspielkarriere war zugleich der Beginn einer neuen Leidenschaft. So entdeckte die Sportbegeisterte „ALF“-Darstellerin in den 90er Jahren ihre Liebe für Yoga. Es folgte eine klassische Ausbildung, die Andrea „Annie“ Hopper 2009 erfolgreich abschloss. Im Jahr 2014 übernahm die ausgebildete Yoga-Lehrerin mit dem „Pismo Beach Yoga“ ein eigenes Studio im kalifornischen Arroyo Grande, in dem sie bis heute sogar Kurse am kalifornischen Strand anbietet. Auf ihrer Webseite schwärmt sie voller Begeisterung: „Ich habe mich in Yoga verliebt, als ich 1993 das erste Mal auf der Matte stand.“

Andrea Elson: 30 Jahre nach "ALF"

Mehr als 30 Jahre sind seit „ALF“ vergangen, doch noch immer schwelgt die US-Schauspielerin in Erinnerung an ihren großen Durchbruch. 2016 verkündete Andrea Elson auf Twitter dankbar: „Wow. Einfach nur wow. Kaum zu glauben, dass 30 Jahre vergangen sind! Danke an alle, dass ihr die Erinnerungen hochhaltet.“ Im März 2019 feierte die schöne Schauspielerin ihren 50. Geburtstag. Und siehe da: Die Ähnlichkeit zu ihrer Serienfigur Lynn Tanner aus „ALF“ ist noch immer verblüffend.

My beautiful sister and me at the wedding. pic.twitter.com/5TsXHL0fTp — Andrea Elson (@AndreaElson1) 18. September 2014

Auch wenn Andrea Elson nach ihrem großen Durchbruch in den 80er Jahren über Nacht von der Bildfläche verschwand, so wirkt die Schauspielerin heute mehr als glücklich mit ihrem Leben, ihrer Familie und dem Yoga.

