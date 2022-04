Juan Carlos: Gerichtsprozess! Die Monarchie wendet sich endgültig ab

Was wurde aus...

Schmiergeld, Steuerhinterziehung und Co. – in den vergangenen Jahren wurde Ex-König Juan Carlos (84) vieles vorgeworfen. Doch nie kam es zu einem Prozess. Bis jetzt! Denn nun zerrt Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (58) ihn in London vor Gericht. Rache ist süß!