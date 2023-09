Judith & Mel: Bittere Beichte! "Wir wollen in unser altes Leben zurück"

Es waren schockierende Szenen, die Mel und Judith durchleben mussten. In ihrem Zuhause hat es gebrannt. Seitdem ist nichts mehr, wie es einmal war. "Seit der Neujahrsnacht, in der ein Kurzschluss in einer Zeitschaltuhr in unserer Garage für ein Flammeninferno in unserem Haus sorgte, führen wir ein Leben im Ausnahmezustand", erzählt Mel gegenüber "Das Neue Blatt". Das Haus ist nahezu zerstört - und das Paar seitdem heimatlos.

Mel beschreibt sichtlich emotional den Zustand seines ehemaligen Rückzugsorts: "Wenn man das Haus betritt, denkt man, der Brand war vor einer Woche. Ein stechender Geruch in allen Räumen und alles ist voller Ruß! Eine Grundsanierung ist notwendig, doch die Handwerker und Gutachter streiten sich schon seit Monaten über die Maßnahmen für unser Haus und es passiert nichts. Seit dem Brand wohnen wir in einem Hotel." Vor Weihnachten werden sie wohl nicht zurückkehren können. Judith sehnt sich endlich nach Normalität: "Wir wollen endlich in unser altes Leben zurück. Man sollte annehmen, dass es für eine Frau das Schönste ist, wenn sie nicht mehr bügeln, waschen, putzen und Essen kochen muss. Aber nach so vielen Monaten im kleinen Hotelzimmer vermisse ich genau das: Hausarbeit und Kochen!"

Doch selbst in diesen Krisenzeiten, egal wie schwer sie auch sein mögen, stellt das Paar fest, dass sie immer füreinander da sind. "Das Gute ist: In schweren Zeiten zeigt sich, wie groß unser Zusammenhalt ist. Andere Paare hätten sich in unserer Situation längst scheiden lassen. Aber unsere Liebe überlebt auch diesen Schicksalsschlag", ist Judith sich sicher.