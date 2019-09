Judith Wiliams: Mega-Zoff mit Carsten Maschmeyer!

Reddit this

Fieser Streit in der "Höhle der Löwen"! Gestern Abend knallte es gewaltig zwischen Judith Williams und Carsten Maschmeyer.

In der letzten Folge von "Die Höhle der Löwen" stellten Julian Reitze und Stefan Zender ihr Produkt "rezemo" vor. "Das ist die weltweit erste und einzige Kaffeekapsel aus Holz!", erklärte Julian. Mit ihrer innovativen Erfindung wollen sie den Kaffeemarkt revolutionieren. Denn ihre Kapsel bestehen zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen. Sie boten 10 Prozent für 500 000 Euro.

Judith Williams gerät mit Carsten Maschmeyer aneinander

Die Löwen bissen sofort an. Das Trio aus , und machten ein gemeinsames Angebot: 50 000 Euro für 20 Prozent. Doch hielt dagegen. Er schlug 500 000 Euro für 20 Prozent vor. Anschließend fasste die Angebote "ganz nüchtern" zusammen. Doch sie lobte in ihrer Rede vor allem Frank für "mit seinem gigantischem Netzwerk".

Ein Unding für Carsten Maschmeyer! "Das war keine neutrale Zusammenfassung! Denn wir haben auch ein Netzwerk. Vielleicht nicht nur so gigantisch, wie Judith das darstellt", schimpfte er. "Ich schmälere keinen der Löwen. Nur weil ihr so viel extrem viel Redeanteil hattet, habe ich es einfach versucht, neutral zusammenzufassen", schoss sie zurück. Am Ende entschieden sich die Gründer trotzdem für das Trio-Angebot. Doch nach der Show platzte der Deal...

