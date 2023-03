Judith Williams: Tränen-Beichte! Der Schmerz ist kaum zu ertragen

Das musste auch Judith Williams erleben, deren Vater im Januar an Alzheimer verstarb. Noch immer versucht die Moderatorin, das Erlebte zu verarbeiten. "Diese Krankheit ist so grausam, weil sie dir alles nimmt", sagt sie. "An meinem letzten Geburtstag sagte er: ‚Woher kennen wir uns noch mal?‘ Ich habe geantwortet: ‚Wir kennen uns seit dem Tag meiner Geburt, denn ich bin deine Tochter.‘ Er fing an zu weinen und auch mir liefen die Tränen übers Gesicht."