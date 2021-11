Jürgen Drews: Jetzt geht es immer weiter bergab!

Auch wenn sich Mickie und Jürgen blendend verstehen, scheint sich Mickie nun gegenüber Jürgen im Ton vergriffen zu haben. So gibt er über die gemeinsame Arbeit mit seinem Freund und Kollegen Jürgen gegenüber "Meine Schlagerwelt" zu verstehen: "Ich bin das Objekt der Begierde und du das Projekt mit MHD (Mindesthaltbarkeitsdauer)." Autsch! Worte, die an Jürgen sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Das Mickie diese Aussage jedoch böse gemeint hat, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass sich die beiden Schlagerhelden gerne mal auf die Schippe nehmen. Die Fans können also unbesorgt sein...