Zlatko Trpkovski: Was macht der „Big Brother“-Star heute?

Zwar musste Zlatko Trpkovski schon nach 41 Tagen den Container wieder verlassen, doch der Grundstein für eine steile Karriere war gelegt. Schraubte er gestern noch in seiner Werkstatt an Autos, sicherte sich das Schlagerwunder heute mit Hits wie „Großer Bruder“ oder „Ich vermiss dich wie die Hölle“ Gold und Platin. Doch Zlatko wollte noch höher hinaus! Sein Versuch 2001 am Eurovision Song Contest teilzunehmen scheiterte gnadenlos. Ausgebuht sorgte Zlatko für einen handfesten Skandal, als er sich mit den Worten "Vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe!" vom ESC-Publikum verabschiedete. Das bittere Ende einer steilen, aber kurzen Karriere!