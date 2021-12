Julia Roberts: Neue Liebe? Heißer Fremdflirt in Australien!

Da ist es ja endlich wieder, dieses strahlende Lächeln, das Julia Roberts (54) einst weltberühmt machte! Hat man lange nicht gesehen, zuletzt wirkte die Schauspielerin oft eher nachdenklich und angespannt… Doch auf aktuellen Fotos, die Julia an Australiens sonniger Gold Coast zeigen, verströmt sie pures Glück! Und das scheint auch an ihrem Begleiter zu liegen: Immer wieder drückt sie den Mann mit der gesunden Bräune und der wuscheligen Salzwasserfrisur an sich, umarmt ihn fest. Fast so, als wolle sie ihn gar nicht mehr loslassen…