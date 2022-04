Henrik Stoltenberg: Erste Worte zu Beziehungs-Comeback mit Paulina Ljubas

Das klingt alles andere als nach einem Liebes-Comeback der beiden! Anscheinend ist einfach schon viel zu viel zwischen den beiden vorgefallen, als dass sie ihrer Liebe noch einmal eine Chance geben können. Kein Wunder nach den harten Anschuldigungen, die sich Henrik und Paulina nach dem Show-Ende von "Temptation Island VIP" an den Kopf warfen. Auch Paulina sieht das ähnlich und kommentierte einen Post von Promiflash mit den Worten: "Never the fuck ever". Da scheinen sich die beiden wenigstens in einer Sache einig zu sein.

Nicht nur bei "Temptation Island" ist Drama vorprogrammiert. Auch bei "Kampf der Realitystars" fliegen immer ordentlich die Fetzen! Die krassesten Ausraster haben wir im Video einmal für dich zusammengefast: