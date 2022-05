Justin Bieber: Bittere Klatsche! Der Sänger kocht vor Wut

Was für ein Wahnsinn! Eigentlich sollte man meinen, dass Justin Bieber als Weltstar gern gesehener Kunde bei den Luxusmarken dieser Welt ist. Doch weit gefehlt! Denn wie nun mehrere internationale Medien, unter anderem die "Times" veröffentlichten, steht der Sänger auf einer schwarzen Liste bei keinem anderen als dem Automobil-Hersteller "Ferrari". Autsch, das muss weh tun! Schließlich ist Justin großer Fan und Besitzer dieser italienischen Luxus-Autos. Doch was brachte den "Stay"-Interpreten auf die Abschussliste von Ferrari?

Dafür dürfte wohl der unpflegsame Gebrauch und Umbau eines weißen Ferrari 458 Italia F1 schuld sein. Für dieses Sportcar hatte Bieber nämlich seine ganz eigenen Vorstellungen und lackierte das Fahrzeug um, montierte herstellerfremde Felgen und ließ die Kotflügel wechseln. Anschließend wurde der Sportwagen für sage und schreibe 400.000 US Dollar versteigert. Allein die Modifikationen sind für den Luxus-Wagen-Hersteller absolute Sünden. Doch was das Fass endgültig zum überlaufen brachte, war die Tatsache, dass Justin Bieber seinen Ferrai ganze 2 Wochen an einer Straße stehen ließ, da er nach einer durchzechten Partynacht vergaß, wo er das Fahrzeug abgestellt hatte.

Immerhin ist Justin Bieber nicht allein auf der Blacklist von Ferrari, denn auch Stars wie Kim Kardashian und Rapper 50 Cent sind als Kunden nicht mehr willkommen.