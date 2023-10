Justine Dippl nach dem "Sommerhaus": Baby Nr. 3 soll kommen

In einer Frage-Antwort-Runde bei Instagram wird die Ex von Joey Heindle offen gefragt, ob sie und Arben sich ein zweites Kind wünschen. Ihre Antwort: "Jupp definitiv, sogar noch ein drittes." Und Arben zählt sogar noch weiter: "Ein Viertes, ein Fünftes..." Die Familie soll definitiv wachsen!

"Ich wünsche mir Kinder, ich liebe Kinder. Ich denke mir so, wenn du eins hast, kannst du auch zwei, drei, vier haben", so Justine weiter. Für so viele wird es am Ende aber wohl nicht reichen, denn die 35-Jährige findet, dass sie dafür einfach schon zu alt ist. "Aber ein zweites und ein drittes ist hoffentlich noch drin", grinst sie.

Ihre erste Tochter Jamilia Zaylee kam im August 2022 zur Welt und ist das ganz große Glück der beiden. "Wir sind die stolzesten Eltern. Ich kann mein Glück nicht in Worte fassen du bist das größte Geschenk", schwärmte Justine kurz nach der Geburt auf Instagram. Wann die kleine Maus sich über ein Geschwisterchen freuen kann, steht noch in den Sternen. Doch wenn man Justine so sprechen hört, könnte es nicht mehr allzu lange dauern...