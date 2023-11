"Das Sommerhaus der Stars" Serkan & Samira: "Größte Enttäuschung" - harte Kritik nach dem Sieg!

Ein Nutzer geht sogar noch weiter und macht seinem Frust ausschweifend Luft: "Bis jetzt mochte ich die beiden irgendwie. Aber das hat sich Schlagartig geändert. Klar sind alle da um das Geld mit nachhause zu nehmen. Aber etwas Menschlichkeit kann man schon besitzen. Serkan grade mal 2 Folgen dabei und intrigant und hinterhältig hoch 10. Aleks tanzt nicht nach seiner Pfeife und zack werden alte Sachen hervorgeholt um zu provozieren. Jeder normal denkende Mensch hat verstanden das Aleks das Kind nicht beleidigt hat. Wofür wurde so ein Fass aufgemacht? Und Samira? Kann austeilen,aber nicht einstecken. Fängt an wie eine Furie zu schreien , um danach nur rumzuheulen. Ich dachte immer, sie wäre der 'schlauere' Part. Klar Aleks bei Temptation ging gar nicht. Aber er hat sich halt verliebt. Punkt. Alle sollten erstmal vor der eigenen Tür kehren. Serkan hat ganz andere Dinge vor der Kamera gemacht. Ist genau das Gleiche. Die Tochter wächst in einer Welt auf, wo Mobbing ganz oben steht auf der Liste. Kommt bestimmt später gut in der Schule, wenn die Kinder erfahren, was da im TV gezeigt wurde."

Auweia, ganz schön harte Worte für die Eltern einer kleinen Tochter. Bleibt abzuwarten, ob sich die beiden zu dieser Kritik noch einmal äußern werden.