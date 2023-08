Kader Loth & Eric Stehfest: Große Gefühle! Damit hat keiner gerechnet

Vor wenigen Tagen wurde der Starttermin für das diesjährige "Sommerhaus der Stars" bestätigt. Am 19. September kämpfen die Promi-Paare um den Sieg! Doch bevor es losgeht, bewerten die Ex-Kandidaten Kader und Ismet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Besonders Eric Stehfest hat es ihnen angetan!

"Ich habe ihn da schon im Dschungel gefeiert. Seine Frau hat ja auch einen kurzen Auftritt gehabt, auch in der Nachsende-Show. Und ich fand, die beiden kamen richtig sympathisch rüber. Die haben so richtig zusammengepasst. Und ich habe mich schon gewundert, Mensch, warum sieht man die nicht irgendwo? Das ist so ein Pärchen, wo ich echt gesagt habe, die passen doch richtig gut zusammen", schwärmt Ismet in einem Instagram-Clip.

Da kann Kader nur zustimmen: "Eric ist jemand, der sehr offen über seine Gefühle spricht. Dumm ist er auch nicht. Der wird schon die Leute unter die Lupe nehmen. Er ist auch gut. Der hat auch seine Prüfungen gut gemeistert im Dschungelcamp.. Ich denke schon, dass er eine Bereicherung für das Sommerhaus ist. Zusammen sind die sowieso unschlagbar."

Wie schön! Diese Worte dürften Eric und Edith sehr viel bedeuten, nachdem sie in den letzten Wochen immer wieder heftig für ihre "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme kritisiert wurden...