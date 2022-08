Kader Loth & Ismet Atli: Ehe-Krise! Erschütternde Beichte nach dem "Sommerhaus"

Kader hat ein mulmiges Gefühl

"Da ich kein gutes Gefühl habe, ob bei uns noch nach der Sendung alles noch im Lot ist, mache ich mit Easy einen letzten Urlaub. Muss erstmal neue Energie tanken", verrät Kader gegenüber InTouch Online. "Hatte noch nie nach sämtlichen TV Formaten so ein mulmiges Gefühl, wo ich mir als TV-erfahrene Person den Kopf zerbreche."

Vor kurzem hat Kader sich schon einmal über das Verhalten ihres Mannes beschwert. In dem RTL-Format habe sie ihren Liebsten einfach nicht wiedererkannt. Der Grund: Ismet hat ein völlig neues Gesicht von sich gezeigt. Von seiner fürsorglichen Art war plötzlich keine Spur mehr. Ob die beiden nun wohl auch der "Sommerhaus"-Fluch ereilt? "Am Ende, kommt alles so, wie es kommen soll...", so die 49-Jährige. So richtig positiv klingt das aber nicht...

Diese Beziehungen gingen nach dem "Sommerhaus der Stars" in die Brüche: