Kai Pflaume: Völlig verändert! So hat man ihn noch nie gesehen

Fit war Kai Pflaume eigentlich schon immer. Doch was der Moderator jetzt geleistet hat, ist wirklich der Knaller! Auf seinem Instagram-Kanal teilt er ein Foto von sich, auf dem er kaum wiederzuerkennen ist. "Da ist das ganze Training in den letzten Wochen wohl nicht umsonst gewesen", schwärmt er nach seinem Halbmarathon und zeigt sich dabei sichtlich erschlankt in einem Tanktop. Da staunen die Fans nicht schlecht!