"Kampf der Realitystars": Jetzt geht es Claudia Obert an den Kragen

In der zweiten Staffel von "Kampf der Realitystars" entpuppt Narumol sich als waschechter Fan-Liebling. Und auch ihre Promi-Kollegen können gar nicht genug von ihr bekommen. Nur Claudia Obert war während der Dreharbeiten für die Sendung nicht ganz so gut auf die Ehefrau von Bauer Josef zu sprechen und schrie sie sogar richtig an. Die Tränen konnte Narumol sich dabei nicht mehr verkneifen. Und genau für diesen Angriff muss Luxuslady Obert sich jetzt heftig kritisieren lassen!