"Kampf der Realitystars": Jetzt platzt Eva Benetatou endgültig der Kragen

Doch was ist passiert? In der neuen "Kampf der Realitystars"-Folge fällt Eva in einen Pool voller Schleim und bittet die Crew anschließend um ein Handtuch. Ein Dankeschön bekommt die Mitarbeiterin nicht zu hören. Stattdessen wird sie von Eva angemeckert! "Moment mal, zuerst mache ich mir meine Augen. Mich interessiert das gerade gar nicht", poltert sie, als die Dame ihr das Mikrofon säubern will. Auweia!

Nicht nur Evas Mitstreiter sind enttäuscht, sondern auch ihre Fans! "Mit dem Format 'Kampf der Realitystars' hast du dir keinen Gefallen getan, so wie du da rüberkommst", schreibt ein wütender Follower auf Instagram. Evas Antwort? "Ich bin nicht aalglatt und werde es auch nie sein. Es liegt auch nicht in meinem Interesse, mich zu verändern, um jedem zu gefallen. Ich bin einfach ich. Mit meinen Fehlern, Macken und meinem Herzen am rechten Fleck. Punkt."

Und dann versucht sie, sich rauszureden. "In meiner Situation könnte man behaupten, es wurden einige Hintergrundinformationen rausgelassen, sodass einige Situationen auch echt anders rüberkommen, als sie waren", so die 31-Jährige. Ob die Zuschauer ihr das wohl abkaufen.

Auch interessant: