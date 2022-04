"Kampf der Realitystars": Ronald Schill packt aus! Das passiert hinter den Kulissen

Nun hat er auch verraten, weshalb er an solchen Formaten teilnimmt. "Ich gehe alle zwei Jahre in solche Shows, das ist mittlerweile das Salz in der Suppe meines Lebens. Das ist für mich auch eine psychologische Herausforderung, mit Menschen zusammen zu sein, die alle etwas durchgeknallt sind. So eine Show ist wie Knast, da kann man sich auch nicht aussuchen, mit wem man eingesperrt ist", sagt Ronald Schill im Interview mit der "Bild"-Zeitung.