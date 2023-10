Karl-Theodor zu Guttenberg: Er steht vor dem Scherbenhaufen seines Lebens

Über die Gründe für ihr Ehe-Aus will keiner von beiden sprechen. Wahrscheinlich kam einfach alles zusammen: Erst der berufliche Absturz und die Unzufriedenheit, die damit einhergehen muss. Dann flogen auf einmal auch noch die beiden Töchter Anna und Mathilde aus, waren weg – die eine lebt in Berlin, die andere in Los Angeles. Das ganze Leben der Guttenbergs stand plötzlich auf dem Kopf. Jedes Paar muss sich dann die Frage stellen: Was verbindet uns überhaupt noch? Anscheinend haben die beiden keine Antwort darauf gefunden, mit der sie hätten glücklich sein können. Und so entschieden sie sich für die Trennung. Schon vor Monaten, ohne es der Öffentlichkeit direkt zu sagen. Vielleicht waren sie sich selbst doch noch nicht sicher, vielleicht wollte sie noch kämpfen. Doch am Ende hatte alles keinen Zweck mehr. Für Karl-Theodor zu Guttenberg gibt es kein Zurück. Nicht in die Ehe. Nicht in das alte Glamour-Leben.

Seiner Noch-Ehefrau geht es gut. Sie steht längst auf eigenen Beinen, betreibt in Norddeutschland einen Pferdehof und hat einen Bestseller über Computer und modernes Leben geschrieben (Titel: "Wir können das besser"). Ihr Leben geht weiter. Seins muss es auch. Es muss ihm nur klar sein: Hinfallen kann jeder. Aber wieder aufstehen, das erst beweist Größe.