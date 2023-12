Kate Micucci: Der "The Big Bang Theory"-Star erkrankt an Lungenkrebs

"Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht, also war es eine Überraschung", so Kate. Dennoch habe man den Lungenkrebs früh genug entdeckt. "Sie haben es rausgeholt, mir gehts gut", beruhigt sie ihre Fans.

Trotzdem sieht man sie in einem weiteren Video mit einer Infusion durch das Krankenhaus laufen. Den ersten Schock scheint sie gut überwunden zu haben, doch ihre Fans werden wohl noch eine Weile an dieser Nachricht zu knabbern haben.

Unter dem Beitrag häufen sich bereits die Kommentare ihrer Fans und Promi-Kollegen:

"Ich bin froh, dass sie den Krebs früh erwischt haben."

"Zum Glück geht es dir gut. Sei stark, sei du selbst, sei glücklich. Für uns alle!"

"Erhol dich schnell. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück mit deiner Genesung."

Worte, die Kate in dieser schwierigen Zeit sicherlich sehr viel bedeuten dürften...