Katja Krasavice: Duett mit Helene Fischer!

Katja Krasavice und Helene Fischer? Das ist ein Duo, das auf den ersten Blick nicht ganz so gut zusammen passt. Helene ist Schlagersängerin mit tausenden Fans und gilt als Person ohne Ecken und Kanten. Im Gegensatz zur Skandal-Rapperin Katja: Sie hat kein Problem damit, ihre Meinung öffentlich zu äußern und nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. So sorgte sie in der diesjährigen "DSDS"-Staffel für eine Menge Trubel. Doch wenn es nach ihr ginge, wäre genau das eine unschlagbare Kombi!