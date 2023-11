Katja Krasavice & Annemarie Eilfeld: Doppel-Klatsche für Dieter Bohlen

Auch Monate - oder sogar Jahre - später lassen Katja Krasavice und Annemarie Eilfeld noch immer kein gutes Haar an dem Poptitan. Annemarie nahm 2009 an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil, Katja saß in der jüngsten Staffel neben Dieter Bohlen in der Jury. Nach der Ausstrahlung schoss die Rapperin bereits heftig gegen ihren Jury-Kollegen und warf ihm Frauenhass und Mobbing vor, nachdem er während der Show eine Kandidatin beleidigte und erniedrigte. Jetzt hat Katja scheinbar eine Verbündete gefunden!