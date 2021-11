Kerstin Ott: Bittere Beichte! Damit hat niemand gerechnet!

Wie Kerstin Ott offenbart, hatte sie zu den Anfängen ihrer Karriere mit schlimmen Lampenfieber zu kämpfen. So erläutert sie gegenüber "DAS!": "Am Anfang habe ich wirklich richtig Angst gehabt. Ich glaube, das hat ungefähr so anderthalb Jahre gedauert, bis ich nicht mehr zittrig auf die Bühne gegangen bin." Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Kerstin werfen! Doch zum Glück konnte die Sängerin diese belastende Zeit hinter sich lassen. So ergänzt sie: "Also Lampenfieber, klar, habe ich heute noch. Das ist so ein tagesformabhängiges Ding bei mir, ob ich cool drauf bin oder ob ich vielleicht auch zurückgezogen bin. Aber da musst du ja auch abliefern. Ist eine neue Situation gewesen und am Anfang auch recht schwierig, aber als ich verstanden habe, was ich zu tun habe auf einer Bühne, wurde das besser." Ob uns Kerstin in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr intimen Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...