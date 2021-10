Kerstin Ott: "Das war einfach viel zu viel!" Jetzt redet sie über die Trennung

"Das mit den Meerschweinchen, das war einfach viel zu viel. Wir waren zu viel unterwegs. Aber die haben ein mega gutes Leben mit Außengehege und Innengehege und sind auch gut untergekommen bei meinem guten Freund", berichtet Kerstin nun in der Talkshow "Volle Kanne, Service täglich". Wow! Ehrliche Worte, die man so von Kerstin gar nicht erwartete hätte. Aber nicht nur über ihren Nager hat Kerstin einiges zu berichten. Über ihre Katzen verrät sie ebenfalls: "Katzen sind ja der heimliche Herrscher zu Hause. Und das ist bei uns auch nicht anders. Aber, ich glaube, so dieses ganze Zuhause sein, das war für alle auch mal schön. (…) Die sind schon drinnen und draußen. Und die sind auch kleine Jäger, bringen oft auch mal eine Maus mit nach Hause, was ich nicht so schön finde, aber so ist es halt Ob uns die Sängerin in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr tierischen News dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...