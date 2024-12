Kevin "Flocke" Platzer: Spoiler! Er enthüllt pikante "Forsthaus Rampensau"-Details

Für Kevin "Flocke" Platzer war die Teilnahme als Verführer bei "Temptation Island VIP" 2022 ein Sprungbrett ins Reality-TV-Business. Seitdem hat er schon an mehreren Shows mitgewirkt. Vergangenes Jahr war er zusammen mit Diogo Sangre bei "Forsthaus Rampensau" dabei und gewann die Show sogar. Und auch 2024 wird er wieder dabei sein! Die ersten Folgen sind bereits bei Joyn abrufbar. Doch Flocke hat nun einen exklusiven Spoiler auf das weitere Geschehen geliefert.

In Bezug auf seine erste Teilnahme an der Show verrät er im Gespräch mit InTouch Online, dass ihm ein Team besonders negativ in Erinnerung geblieben ist: "Die Büchner-Schwestern waren schon sehr Hölle für mich, die gingen mir richtig auf den Sack."