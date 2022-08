Kim Gloss: Authentisch! Jetzt zeigt sie ihren After-Baby-Body

Wie Kim Gloss bereits vor ein paar Tagen in ihrer Instagram Story verkündete, fühlt sie sich pudelwohl in ihrer Haut: "Ich fühle mich endlich wieder ganz wie die alte Kim. Kein Auf und Ab mehr." Dennoch ließ sie ihre Community ebenfalls wissen, dass sie sich nach der Geburt nicht gehenlassen wolle und ebenfalls wieder zurück in ihre Haar-& Make-Up-Routine kommen will. Etwas anderes hätten wir von der frischgebackenen Zweifach-Mama auch gar nicht erwartet.

