Kim Gloss: Zu sexy Outfits in der Schwangerschaft?

Oh là là! Immer wieder präsentiert sich Kim Gloss in engen Kleidern und figurbetonten Outfits, die tief blicken lassen - auch in ihrer derzeitigen Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind. Dass sie ihre Kugel jedoch so sexy in Szene setzt passt anscheinend nicht jedem in den Kragen. Jetzt verteidigt die werdende Mutter ihre Outfitwahl mit einer klaren Ansage an ihre Hater.