Kim Gloss: Ungewöhnlich! So heißt ihre neugeborene Tochter...

Einfach nur Zucker! Auch die Fans des DSDS-Sternchens sind nach der Namensverkündung völlig aus dem Häuschen und überschütten die 29-Jährige und ihren Mann mit Glückwünschen und liebe Worten in den Kommentaren. So schreiben nur ein paar der Nutzer Worte wie: "Bezaubernd! Und wunderschöner Name!", "Golda ist so goldig" oder "Den Namen habe ich noch nie gehört. Mal was ganz anderes". Da können die frischgebackenen Eltern ihre Kennenlernzeit mit ihrer süßen Golda ja nun erst einmal in vollen Zügen genießen.

