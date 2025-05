Schwangerschaft erfunden? Kim Virginias Statement sorgt für Kopfschütteln

Auch zu einem weiteren Dauerbrenner äußert sich Kim ganz direkt: ihrer angeblich mehrfachen Verlobung. Klare Ansage: "Wir sind nicht zum trillionsten Mal verlobt. Wir sind tatsächlich nur einmal verlobt." Was viele als zweite Verlobung interpretierten, sei lediglich ein "Beziehungsantrag mit Promise Ring" gewesen – also ein Liebesbeweis, aber kein offizieller Antrag. Trotz aller Kritik verliert Kim ihren Humor nicht – und genau das macht sie für viele so unterhaltsam: "Ich konnte nicht drumherum gehen, mir diesen Spaß zu erlauben. Bitte verzeiht mir das, meine Süßen. Den Spaß müsst ihr mir nach der Hetzjagd auch gönnen." Ihr Ziel: einfach mal klar Schiff machen – auch wenn sie selbst weiß, dass es wahrscheinlich nichts bringen wird: "Aber guckt in die Kommentare: Das bringt nichts."