Kim Virginia & Nikola Glumac: Doppeltes Glück! "Schlag auf Schlag"

Vor wenigen Tagen verkündete das Paar stolz auf Social Media, dass sie ihr erstes gemeinsames Eigenheim gefunden haben – und zwar in Dubai. "Wir brauchen für die Zeit ein Haus. [...] Wir haben jetzt ein Häuschen mit Garten. Es ist wirklich so süß", schwärmt Kim. Das Zuhause sei zwar vorerst als Übergangslösung gedacht, dennoch punktet es mit einer familienfreundlichen Umgebung: Grünflächen, eine gepflegte Bepflanzung und ein Spielplatz in unmittelbarer Nähe lassen keine Wünsche offen – perfekt für das zukünftige Familienleben.