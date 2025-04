Kim Virginia & Nikola Glumac: Baby-Geschlecht enthüllt! Es wird ein ...

Die Nachricht von Kim Virginias Schwangerschaft Anfang 2025 rief zahlreiche Zweifler auf den Plan. Nachdem Kim zunächst erklärt hatte, sie würde nach einem Verhütungsunfall die Pille danach nehmen und ihre Follower in dieser Phase intensiv mitnahm und auch immer wieder verkündete, mit welchen Nebenwirkungen sie zu kämpfen habe, herrschte wenig später Gewissheit: Sie ist schwanger trotz der Pille danach. Die Freude auf das Baby schien aber bei beiden groß. Sie wagten sogar den Schritt einer Weltreise, um die letzte Zeit zu zweit noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Diese mussten sie zwar nach einem Unfall in Australien deultich früher abbrechen als geplant, tüfteten zurück in Dubai allerdings fleißig an ihren Zulkunftsplänen weiter. Nur das Thema Baby wurde in der jüngsten Vergangenheit eher ausgespart. Bis jetzt!

Nachdem Kim auf Instagram am Sonntag groß angekündigt hatte, einen sehr privaten Einblick zu gewähren, teilte das Paar wenig später ein emotionales Reel einer Gender-Reveal-Party. Nun ist offiziell raus, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. Es wird ein Mädchen!