Leyla Lahouar: Schwangerschafts-Statement – für Kim Virginia ein Schlag ins Gesicht

Doch damit nicht genug. Auf eine weitere Frage aus ihrer Community, bezüglich "Promis unter Palmen" – dem Format, in dem sich Kim und Nikola näher kamen – reagiert Leyla ebenfalls mit Sticheleien. Ein Fan will unschuldig wissen: "Was sagst du zu 'Promis unter Palmen'?", woraufhin die 28-Jährige zum erneuten Schlag gegen Kim ausholt. "Meint ihr das, wo sie ihre Fake-Show, die sie jetzt abzieht, schon angedeutet hat?", antwortet Leyla und bindet ein Foto von Kim und Nikola in ihre Story ein. Autsch!

Wie man Kim Virginia Hartung jedoch kennt, wird der Konter ihrerseits auf Leylas provokante Antworten nicht lange auf sich warten lassen.

