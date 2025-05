Kim Virginia & Nikola Glumac: Der Babyname steht fest!

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29) sind nach wie vor verliebt wie am ersten Tag. Nicht nur machten sie nun ihre Verlobung mit einem süßen Video offiziell, auch der erste gemeinsame Nachwuchs ist bereits unterwegs. Obwohl es immer wieder Spekulationen um die Echtheit der Schwangerschaft von Kim Virginia gab, stecken die frischverlobten Turteltauben bereits mitten in der Baby-Vorbereitung. Jetzt soll sogar der Name ihres Kindes schon feststehen ...