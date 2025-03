Kim Virginia & Nikola Glumac: "In KEINER TV-Show"! Die Wahrheit hinter ihrem Kennenlernen

In einem Clip auf Instagram, in dem es eigentlich darum gehen sollte, dass Kim und Nikola den nächsten Schritt wagen und zusammen in ihr erstes gemeinsames Liebesnest umziehen, rutscht es ihnen heraus: Sie wollen schon bald ihre wahre Kennenlern-Geschichte offenlegen. "Wir können euch auch bald endlich erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben", teasert Kim an und fügt zur Überraschung aller hinzu: "Psst, es war in keiner TV-Show." Nikola bestätigt: "Ich glaube, viele haben das gedacht."