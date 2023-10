Stolzer Fünffach-Opa: Die Enkelkinder von König Charles III.

Charles' ältester Sohn, William, gibt seiner Prinzessin Catherine Middleton im April 2011 das Ja-Wort. Inzwischen hat Großbritanniens Royal-Traumpaar drei Kinder, mit denen sie gemeinsam in Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor leben. Fun Fact: König Charles ist nicht nur einfach ihr Opa – Gesetzes wegen teilen sich William und Kate auch das Sorgerecht mit ihm.

Der älteste Royal-Spross Prinz George, dessen offizieller Titel "Seine Königliche Hoheit Prinz George Alexander Louis von Cambridge" lautet, erblickt am 22. Juli 2013 in London das Licht der Welt. Genau wie seine Geschwister besucht der Wirbelwind zuerst den Kindergarten “Westacre Montessori School” in Norfolk, von dem er im September 2017 auf die "Thomas's Battersea"-Schule im Londoner Süden wechselt. Vorbild bei der Erziehung des kleinen Fußballfans ist die verstorbene Prinzessin Diana, Prinz Williams Mutter.

Das zweite "Royal Baby" Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana folgt am 2. Mai 2015. Schon mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Blumenmädchen auf der Hochzeit von Tante Pippa Middleton gewinnt sie die Herzen des britischen Volks. Dass Charlotte ein echter Frechdachs ist, beweist sie regelmäßig bei öffentlichen Terminen, auf denen sie auch gerne mal die Zunge herausstreckt. 2018 kommt sie auf die „Willcocks Nursery School” im Kensington Palast – anschließend wechselt sie genau wie Bruder George auf die "Thomas's Battersea"-Schule. Und ja, Charlotte liebt die Schule!

Das Nesthäkchen in der "Royal Family" ist der kleine Prinz Louis Arthur Charles, der am 23. April 2018 geboren ist. Auch er ist dank seiner frechen Auftritte am Balkon des Buckingham-Palasts inzwischen absoluter Presse-Liebling geworden. Seit September 2022 gehen alle drei Kids auf die "Lambrook School", in der sie übrigens nicht mit royalem Namen angeschrieben werden, sondern den Nachnamen "Cambridge" nutzen. Da alle drei königliche Urenkel von Königin Elisabeth II. sind, gehören sie den Häusern Windsor und Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg an.