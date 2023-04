König Charles & Königin Camilla: Traurige Neuigkeiten kurz vor der Krönung

Mit einem falschen Versprechen erschleicht sie sich den Thron. Zunächst wollte Charles sie nicht einmal anhören. Zu groß war der Schmerz über den gemeinen Betrug. Sogar so groß, dass er selbst angeblich einer anderen Frau schöne Augen machte, nur um sich an Camilla zu rächen. Aber schließlich gab er ihr doch die Möglichkeit, sich zu erklären.

Sie soll ihm erzählt haben, dass sie sich vernachlässigt gefühlt hatte, weil Charles nur noch mit seiner Krönung beschäftigt war. Und sie schwor, dass diese Nacht mit ihrem Ex nichts zu bedeuten hatte. Und natürlich sagte sie ihm: "Ich habe dich immer geliebt. Wir gehören zusammen." Charles hörte sich an, was Camilla zu sagen hatte – und schließlich vergab er seiner Frau. Er versprach, dass sie neben ihm zur Königin gekrönt werden wird. Damit ist Camilla sehr bald da, wo sie immer hinwollte: auf dem Thron.

Auch interessant:

