König Charles: Unheilbar krank! Schock nach der Krönung

Und es gibt noch mehr, was dem Volk große Sorgen bereitet. Während der Zeremonie brauchte der König helfende Hände. Natürlich ist die rund zwei Kilo schwere Edwardskrone kein Sommerkäppchen. Elizabeth II. lief vor ihrer Krönung zur Probe mit ihr auf dem Kopf durch die Gänge des Buckingham-Palastes. Doch der neue König konnte mit ihr nicht einmal alleine aufstehen! Gleich mehrere Menschen mussten ihm zur Hilfe kommen. Sein Gang wirkte sogar nach dem Wechsel zur leichteren Imperial State Krone noch unsicher.

Zum Abschluss winkte der König vom Palastbalkon. Erst lächelte er fröhlich. Doch dann schien ihn die Kraft zu verlassen. Nur dank der Unterstützung seiner Adjutanten schaffte es der König wohl unbeschadet zurück in den Palast.

Wenn Charles III. selbst bei einem öffentlichen Auftritt so schwach wirkt – was geschieht dann erst, wenn sich die Türen hinter ihm schließen? In England ist man inzwischen sicher, dass der Palast so einiges über die Gesundheit des neuen Monarchen verschweigt. „Der König ist unheilbar krank“, schlussfolgern die Menschen. Ein Schock nach der Krönung.

