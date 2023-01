Königin Camilla & König Charles: Getrennte Wege! Dieser Mann macht SIE jetzt happy

In Indien hat Königsgemahlin Camilla nicht zum ersten Mal im Soukya Holistic Health Centre eingecheckt, um sich dort einer ayurvedischen Kur zu unterziehen. Doch wartet dort nicht nur eine Zeit der Entspannung, der inneren und äußeren Reinigung auf sie. Sondern auch Dr. Isaac Mathai, der Leiter des Gesundheitszentrums und gleichzeitig weltweit gefragter Ayurveda-Guru. Und wenn so ein hoheitlicher Gast wie Camilla zu ihm fliegt, dann wird der auch königlich behandelt – vom Chef persönlich…

Reiste Camilla anfangs noch gemeinsam mit ihrem Ehemann König Charles einmal um die ganze Erde, fährt sie jetzt lieber allein nach Indien in den Urlaub. Zu ihrem Heiler. Der charismatische Doktor kennt viele prominente Frauen, die ihn aufsuchen. Auch Schauspielerin Emma Thompson gehört zu seinen Kundinnen. Die Zeit mit ihrem heimlichen Kurschatten genießt Camilla also sehr. "In seiner Gegenwart wirkte sie immer sehr gelöst, glücklich, strahlend...", soll es heißen.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber: Vielleicht findet sie es einfach schön, sich in der Gegenwart eines anderen Mannes so rundum wohlzufühlen. Charles dürfte wenig begeistert sein, kann seine Frau aber auch nicht bremsen: Die nächste Reise zu Dr. Isaac Mathai ist für dieses Jahr schon fest geplant…