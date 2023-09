Königin Letizia: Ehe-Ultimatum! Felipe hat genug

Was war nur passiert, dass es so weit kommen konnte? Sommer, Sonne und eine stressfreie Zeit: So hatte sich die Königin ihren Urlaub vorgestellt, potenzielle Störenfriede waren da nicht erwünscht. Und Felipes Schwestern Elena und Cristina sowie deren Kindern wollte sie in ihren Ferien auf der Balearen-Insel ganz sicher nicht über den Weg laufen. Letizia hasst die Familie ihres Mannes und versucht schon seit Jahren, jeden Kontakt zu vermeiden. Dass die feierwütigen Kinder der Schwägerinnen inzwischen auch durch Party-Exzesse und Schlägereien in den Schlagzeilen stehen, brachte das Fass wohl zum Überlaufen.

Da half auch kein Bitten und Flehen ihrer Schwiegermutter, Alt-Königin Sofia. Die hätte ihre Töchter und Enkelkinder so gerne wie jedes Jahr auf Mallorca in die Arme geschlossen. Aber nix da! Eigenmächtig verhängte Letizia hinter dem Rücken ihres Mannes ein Inselverbot für Felipes Schwestern samt Anhang. Eine fiese Gemeinheit!

Felipe machte erst mal schockiert gute Miene zum bösen Spiel. Aber nach dem Urlaub platzte ihm dann im Palast doch noch der Kragen. Freunde des Paares befürchten allerdings, dass seine warnenden Worte Letizia nicht sehr beeindrucken und eine baldige Trennung daher unausweichlich ist …