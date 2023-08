Königin Sofía & Königin Letizia: Versöhnung? Damit hätte niemand gerechnet

Bei einem Termin im Marivent-Palast lächelten die Ehefrau und die Mutter von König Felipe einander so herzlich zu, als hätte es hässliche öffentliche Vorfälle wie noch kurz vor der Pandemie in Palma de Mallorca nie gegeben: Damals vereitelte Letizia ganz unverhohlen den Versuch ihrer Schwiegermutter, nach der traditionellen Ostermesse mit ihren Enkelinnen Leonor und Sofia für die Fotografen zu posieren, indem sie sich demonstrativ vor ihre Töchter schob und Sophia so die Show vermasselte.

Der Vorfall zog weite Kreise, die Feindschaft der königlichen Ladys schien für die Ewigkeit zementiert. Und nun dieses unverhoffte Tauwetter. Wer weiß, vielleicht haben die beiden sich ja endlich mal ausgesprochen und dabei festgestellt, dass die geteilte Liebe zu König Felipe sie nicht entzweien muss – sondern im Gegenteil auch vereinen kann.