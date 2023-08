Königin Letizia: Familien-Fiasko! Ihr Glück zerbricht in 1000 Teile

Für Prinzessin Leonor von Spanien beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Tochter von Königin Letizia und König Felipe hat die Schule abgeschlossen und beginnt nun ihre Ausbildung an der Militärakademie in Zaragoza. Diesen großen Schritt wagte die Thronfolgerin in Begleitung ihrer Familie: Papa Felipe, Mama Letizia und Schwester Sofia begleiteten die Prinzessin in ihr neues Zuhause.

Gegenüber den Pressevertretern gestand die Tochter von Königin Letizia: "Ich bin sehr aufgeregt und etwas nervös!" Doch Vater, König und Oberbefehlshaber der Streitkräfte Felipe weiß wovon er spricht und hat für seine 17-jährige Tochter einen Rat: "Man muss ein bisschen nervös sein. (...) Sei vor allem sehr aufmerksam, lass dich beraten und befolge auch die Ratschläge deiner Kollegen."

Ein emotionaler Abschied folgte für die gesamte Familie. Besonders Königin Letizia schien der Abschied von Tochter Leonor nahe zu gehen. Sie drückte ihren Sprössling fest an sich, der für die kommenden Monate den königlichen Palast gegen ein Bett in der Kaserne eintauscht.