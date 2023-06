Königin Letizia: Flucht aus dem Palast! Sie will einfach nur weg von Felipe

Raus, einfach nur raus! Hauptsache weg aus dem Palast, weg von Ehemann Felipe – bevor sie noch einen richtigen Ausraster bekommt. Wütend schnappte sich Letizia von Spanien ihre Tasche, ihr Handy, knallte die Tür und ließ sich von ihrem Fahrer in Richtung Stadtzentrum von Madrid kutschieren. Die Königin hatte schon wieder einen bösen Streit mit ihrem Mann. Wo soll das noch hinführen?

Keine Frage – Zoff kommt in der besten Ehe vor. Doch Letizia und Felipe haben sich jetzt schon wochenlang immer wieder wegen ein und derselben Sache in der Wolle: die Militärausbildung von Tochter Leonor. Er ist dafür, sie dagegen. Dabei ist es längst beschlossene Sache! Die Kronprinzessin wird im August ihre Ausbildung an der Allgemeinen Militärakademie von Saragossa beginnen.