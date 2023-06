Königin Letizia: Heimliche Spaziergänge in Madrid mit einem attraktiven Mann

Es war noch früh am Morgen, doch schon jetzt war klar, dass es ein herrlicher Tag werden würde. Die Sonne lachte schon vom Himmel, die Vögel flogen zwitschernd durch die Luft. Ein paar Frühaufsteher hatten sich bereits in einem der Parks in Madrid eingefunden, um Yoga zu machen. Doch ihre Unterrichtsstunde war nicht so ruhig, wie sie erwartet hatten. Ein Teilnehmer berichtet aufgeregt laut "Neue Post": "Auf einmal lief die Königin an uns vorbei!" Obwohl Letizia von Spanien (50) Straßenkleidung trug, erkannten die Sportler sie sofort. Immer wieder kam sie an der Gruppe vorbei, innig vertieft in ein Gespräch mit ihrem gut aussehenden Personenschützer. Nanu? Und die Beobachter dachten: So setzt die Königin ihre Ehe aufs Spiel!