Königin Letizia: Sie wird von ihrem Ex erpresst!

Wo immer Königin Letizia in diesen Tagen an der Seite ihres Ehemanns Felipe auftritt, wirkt sie unkonzentriert, fahrig, als wäre sie mit ihren Gedanken woanders. Und das ist wohl auch so. Wie man jetzt aus Hofkreisen hört, muss sie ständig an ihren Ex-Freund denken, der so viel über sie weiß. Zu viel. Er weiß, wie ihre Haut duftet, wie ihr Haar am frühen Morgen fällt. Er kennt ihre intimsten Gedanken.

Und er plaudert darüber. Jetzt verriet Letizias Ex Jaime del Burgo, dass er in einem Bankschließfach brisante Unterlagen über die Königin aufbewahrt – "Fotos, Videos, Handys, SMS". Für Letizia klingt das wie eine Drohung. Als würde er zeigen wollen, dass er sie in der Hand hat. Aus Spanien hört man schon, dass sich die Königin erpresst fühlt. Dabei geht es um Sex, Drogen und dunkle Geheimnisse.