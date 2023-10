Königin Letizia: Verzweifelter Hilferuf aus dem Krankenhaus

2007 hatte sich Letizias Schwester Erika († 31) das Leben genommen – die Mutter von Carla. In Spanien glaubte man lange Zeit, dass Letizia sich um ihre Nichte kümmern würde. Doch das stimmt offenbar nicht ganz. "Ich erinnere mich, dass sie mich mal besucht hat", erzählte Carla einst. Oft war dies aber wohl nicht der Fall. "Ich habe mich in vielen Momenten meines Lebens sehr einsam gefühlt", so Carla. Sie hätte sich Unterstützung von ihrer hochgestellten Tante gewünscht. Aber "sie ist immer so beschäftigt", gab das Mädchen offen zu.

Carla hat viele psychische Probleme: Sie ist seit Jahren in Therapie, weil sie an einer Essstörung, an Panikattacken und Depressionen leidet. In diesem Jahr musste Carla bereits zweimal ins Krankenhaus. Und als sie im Internet schrieb: "Es gibt einen Himmel, der mein Zuhause ist", fürchteten viele Beobachter, dass sie sich das Leben nehmen wollte – wie einst ihre Mutter Erika. Dazu kam es zum Glück nicht.

Aber es ist wohl eindeutig, dass spätestens diese Nachricht ein Hilfeschrei war. Doch Königin Letizia scheint ihn einfach nicht zu hören …

