Königin Maxima: Pikante Enthüllung! DAS hat sie ihrem Ehemann verschwiegen

Maxima hat eine wilde Vergangenheit

Am 2. Februar 2002 gaben sich Maxima und Willem-Alexander das Ja-Wort. Die neue Serie konzentriert sich auf die Zeit vor der Trauung und beruht auf dem Bestseller "Maxima Zorreguieta: Motherland" von Marcia Luyten. Das Buch beleuchtet die Jugend der Königin, die 1971 in Argentinien geboren wurde, und endet mit dem Kennenlernen von Willem-Alexander im spanischen Sevilla. Obendrein soll es in der Serie aber noch ganz neue Einblicke in Maximas wilde Jahre geben. Und da möchte die Königin am liebsten die Zeit zurückdrehen und manche Partynacht ungeschehen machen.

Maxima ließ damals tatsächlich oft die Korken knallen. Sie machte die Nacht zum Tage, sang laut und war einfach nicht zu bremsen. Was Willem angeblich nicht ahnte: Es gibt böse Vorwürfe von Maximas damaligen Freundinnen, weil die Blondine deren Männern reihenweise den Kopf verdrehte. Obendrein hat die Königin nun große Sorge, dass verflossene Liebhaber zu viel Intimes ausplaudern könnten. Daher half nur noch die Flucht nach vorn: Zwar wird die Serie erst 2023 ausgestrahlt, aber bis dahin wollte Maxima mit ihrer Beichte nicht warten. Und Willem? Angeblich sieht er das gar nicht so tragisch. Liebe verzeiht alles.

