Königin Máxima: Verhängnisvolle Leidenschaft! Ihre Vergangenheit holt sie ein

Skandal am niederländischen Hof

"RTL"-Programmdirektor Peter van der Vorst verspricht seinen Zuschauern "eine Serie voller Dramatik, Spannung und Romantik." Als Vorlage dient die Biografie "Mutterland: Die frühen Jahre von Máxima Zorreguieta". Darin kommen einige Ex-Lover der heutigen Königin zu Wort. Wie fies sie sie abservierte, mit wem sie ein Doppelspiel spielte, wen sie mit ihrem späteren Mann Willem betrog.

War Máxima wirklich eine zügellose Partymaus im New Yorker Nachtleben, bevor sie unter Willem-Alexanders Bettdecke schlüpfte? Für die Königin könnte die TV-Serie richtig peinlich werden …Auch das englische Pendant "The Crown" löste bei den britischen Royals Verstimmung aus. Kommt es nun zum Sex-Skandal am niederländischen Hof?

