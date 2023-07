Königin Silvia: Einsam und verlassen! Die Familie lässt sie im Stich

Als der Hof im März verkündete, dass Madeleine mit Gatte Chris O’Neill und den Kindern Leonore, Nicolas und Adrienne nach fünf Jahren aus ihrer Wahlheimat Miami endgültig ins Königreich zurückkehrt, war die Freude riesig. Doch nun – nur einige Wochen später – der Dämpfer! "Nach den mir vorliegenden Informationen wird der Umzug auf 2024 verschoben", so Königshaus-Sprecherin Margareta Thorgren laut "Woche heute". "Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war."

Das klingt merkwürdig. Der Hof hätte den Umzug doch nie im Frühjahr verkündet, wenn nicht schon alles in trockenen Tüchern gewesen wäre! Steckt etwa Chris O’Neill dahinter?

Es ist ja kein Geheimnis, dass der Geschäftsmann die Anonymität in den USA bevorzugt. Einen royalen Titel wollte er nie, Besuche in Schweden sind selten. Die Gerüchteküche brodelt, denn vor Kurzem nahm Chris zudem noch statt der schwedischen die deutsche Staatsbürgerschaft an! Was hat das alles zu bedeuten?

Jedenfalls muss sich die fast 80-jährige Silvia, die sich nach Madeleine und den Enkelkindern sehnt, nun weiter gedulden. Man kann nur hoffen, dass sich die Prinzessin besinnt und doch schneller nach Schweden zurückkehrt...